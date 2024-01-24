​Чилуэлл: «Мы добавили энергии»

Лондонский «Челси» достойно ответил на неудачу в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги против «Мидлсбро», команда Маурисио Почеттино растоптала соперника, забив шесть мячей и подтвердив, что на пенсию ей еще рано. Защитник команды Бен Чилуэлл подтвердил, что игроки «Челси» были очень мотивированы и раззадорены поражением в первом матче.

- Нам не нужно было напоминать о поражении, мы и сами помнили и очень хотели отыграться. Мы добавили энергии, а публика помогла нам. Важен был ранний гол, и мы забили его, - цитирует слова защитника «Челси» BBC Sport.

В другом полуфинале между собой сыграют «Ливерпуль» и «Фулхэм».