Почеттино: «Палмер обладает невероятным пониманием игры»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался об игре Коула Палмера после победы над «Мидлсбро» (6:1).

«Синие» уверенно шагнули в финал Кубка лиги, взяв реванш за минимальное поражение в первой встрече, а Палмер отметился забитым мячом. В активе 21-летнего полузащитника теперь 20 результативных действий в 26 матчах нынешней кампании – второй показатель среди всех англичан, выступающих в клубах АПЛ.

«Палмер – футболист с необычайным талантом. Он обладает невероятным пониманием игры. У него есть дар анализировать происходящее на поле.

Коул также очень универсален: он может играть справа, может быть нападающим или действовать под нападающим. Он очень динамичен, и мы стараемся предоставить ему свободу движения», – поведал в интервью Sky Sport Почеттино.