Каррик – о разгроме от «Челси»: «Нас наказали»

Главный тренер «Мидлсбро» Майкл Каррик прокомментировал разгромное поражение от «Челси» в ответном полуфинале Кубка лиги (1:6).

Коллектив, представляющий Чемпионшип, подарил своим болельщикам праздник в первой игре, одолев «синих» в родных стенах (1:0). На «Стэмфорд Бридж» сказка быстро закончилась – «Челси» уже к перерыву забил четыре безответных мяча.

«Челси» нанёс шесть ударов в створ – или около того – и забил шесть голов. Жёстко. Сегодня нас наказали. Мы разочарованы, но я горжусь тем, как наша команда провела второй тайм.

Трудно соперничать на равных с гораздо более мастеровитым соперником в двухматчевом противостоянии. В некоторых эпизодах разница в классе была заметна», – приводит журналист Бобби Винсент слова Каррика.