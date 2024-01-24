«Челси» вышел в финал Кубка лиги в 10-й раз – второй показатель в истории турнира

Лондонский «Челси» уверенно справился с «Мидлсбро» в ответном матче полуфинала Кубка лиги.

Коллектив Маурисио Почеттино отправил в ворота соперников шесть мячей, на что представители Чемпионшипа ответили лишь голом престижа. Первая встреча, напомним, завершалась победой команды Майкла Каррика (1:0).

«Челси» сыграет в финале Кубка английской лиги в десятый раз – второй результат в истории турнира. Больше выходов в финал только у «Ливерпуля» (13), причём «красные» могут улучшить этот показатель уже в ближайшее время: в среду состоится ответный полуфинал против «Фулхэма» (первую игру мерсисайдцы выиграли со счётом 2:1).