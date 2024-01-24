«Челси» забил 6 голов «Мидлсбро» и вышел в финал Кубка лиги

После первого полуфинального матча Кубка лиги, в котором «Челси» проиграл «Мидлсбро» (0:1), была вероятность того, что в ответной встрече будет интрига, но нет, «синие» устроили сопернику форменный разгром. Рахим Стерлинг в штрафной искал передачей Армандо Брою, и защитник в борьбе срезал мяч в свои ворота. Аксель Дисаси в штрафной прострелил, и в итоге Энцо Фернандес с нескольких метров удвоил счет. Дисаси снова активничал, после перехвата у центральной линии сыграл на Стерлинга, получил мяч в ответ и забил - 3:0. Грубая ошибка Даниела Барласера у своей штрафной, Коул Палмер заполучил мяч и вколотил его в сетку - 4:0 к перерыву.

Второй тайм был поспокойнее, но «Челси» забивал все равно. Конор Галахер от лицевой линии точно сыграл под удар Палмеру - дубль Коула. Нони Мадуэке в штрафной развернулся и с рикошетом забил шестой гол своей команды. У гостей Морган Роджерс взял игру на себя, вел мяч к воротам и метко пробил - 6:1.

В финале «Челси» сыграет против «Ливерпуля» или «Фулхэма». Эти команды проведут поединок в среду.