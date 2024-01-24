Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Кубок лиги

«Челси» забил 6 голов «Мидлсбро» и вышел в финал Кубка лиги

24 Января 2024 • 00:54 Комментировать
Челси
6:1
Мидлсбро
окончен

После первого полуфинального матча Кубка лиги, в котором «Челси» проиграл «Мидлсбро» (0:1),  была вероятность того, что в ответной встрече будет интрига, но нет, «синие» устроили сопернику форменный разгром. Рахим Стерлинг в штрафной искал передачей Армандо Брою, и защитник в борьбе срезал мяч в свои ворота. Аксель Дисаси в штрафной прострелил, и в итоге Энцо Фернандес с нескольких метров удвоил счет. Дисаси снова активничал, после перехвата у центральной линии сыграл на Стерлинга, получил мяч в ответ и забил - 3:0. Грубая ошибка Даниела Барласера у своей штрафной, Коул Палмер заполучил мяч и вколотил его в сетку  - 4:0 к перерыву.

Второй тайм был поспокойнее, но «Челси» забивал все равно. Конор Галахер от лицевой линии точно сыграл под удар Палмеру - дубль Коула. Нони Мадуэке в штрафной развернулся и с рикошетом забил шестой гол своей команды. У гостей Морган Роджерс взял игру на себя, вел мяч к воротам и метко пробил - 6:1.

В финале «Челси» сыграет против «Ливерпуля» или «Фулхэма». Эти команды проведут поединок в среду.

Протокол игры  
Челси6:1Мидлсбро
(1:0) Хаусон Джонатан15'  
(2:0) Фернандес Энцо29'  
(3:0) Дисаси Аксель36'  
(4:0) Палмер Коул42'  
(5:0) Палмер Коул77'  
(6:0) Мадуэке Нони81'  
  88'Роджерс Морган (6:1)
Петрович ДжорджеДисаси АксельСилва Тьяго  53'Колвилл ЛевиЧилуэлл Бен 65' (Галлахер Конор ( 65') Кайседо Мойсес 72' (Чуквуэмека Карни ( 72') Фернандес ЭнцоСтерлинг Рахим 85' (Каслдин Лео ( 85') Палмер КоулМудрик Михаил  12' 46' (Мадуэке Нони ( 46') Броя Армандо 65' (Гилкрист Алфи ( 65')
Запасные: Бергстрём ЛукасДейвид де СоузаКерд ТедБадьяшиль Бенуа
Гловер ТомВан Ден Берг Рав  64'Фрай ДаэлКларк МэттЭнгель ЛукасХаусон Джонатан 71' (О'Брайен Льюис ( 71') Барласер ДаниелФорсс Маркус 46' (Дейкстел Анферни ( 46') Крукс Мэтт  40' 89' (Гилберт Алекс ( 89') Хакни ХэйденРоджерс Морган
Запасные: Маккейб ЛоуКобурн ДжошМакнейр ПэддиДжонс ДжеймиБилонго БрайнтБридж Эйджей
23 января. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Мидлсбро

Новости по матчу

Сегодня, 24 Января
00:54
«Челси» забил 6 голов «Мидлсбро» и вышел в финал Кубка лиги
00:52
Палмер – второй по результативности в текущем сезоне среди англичан, играющих в АПЛ
00:51
«Челси» установил новый рекорд полуфиналов Кубка английской лиги
00:17
Палмер уже забил больше голов за «Челси», чем любой игрок команды за весь прошлый сезон
23 Января
23:27
Почеттино – о возвращении Чилуэлла в старт: «Бен – один из лучших игроков Англии»
22:30
«Челси» - «Мидлсбро»: прямая трансляция, составы, онлайн - 6:1
15:03
Ставка и прогноз на матч Челси – Мидлсбро Кубка Лиги – 23 января 2024
11:07
Почеттино — о предстоящем матче против «Мидлсбро»: Это самая важная игра сезона для «Челси»
02:00
Челси - Мидлсбро: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01:53
Почеттино: «В декабре «Челси» был одной из лучших команд Англии»
22 Января
22:45
Бесплатная ставка и прогноз на матч Челси — Мидлсбро Кубка лиги — 23 января 2024
16:32
​Почеттино надеется на помощь фанатов «Челси»
16:23
Почеттино рассказал, продаст ли «Челси» Брою
16:12
Сыграет ли Нкунку в полуфинале Кубка лиги с «Мидлсбро»? Почеттино дал ответ
16:06
Почеттино рассказал, насколько важно для «Челси» выйти в финал Кубка лиги
17 Января
23:14
Энцо Фернандес: «Челси» нуждается в трофеях»
12 Января
16:55
Почеттино сохраняет позитив после поражения от «Мидлсбро»
08 Января
15:53
​Полуфиналы Кубка английской лиги пройдут без ВАР – известна причина 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Моуринью прибыл в Барселону и ответил улыбкой на вопрос о смене Хави «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс ​Роналду: «Я лучший бомбардир в истории, поэтому 900 голов или 1000 – одно и то же» Защитник «Ливерпуля» Александер-Арнольд назвал самого сильного игрока, против которого ему приходилось выходить на поле ​Назван возможный следующий тренер «Барселоны» ​В АПЛ судья допустил грубую ошибку против «Ливерпуля» 20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге Эрнесто Вальверде назвал главного фаворита Кубка Испании ​В «Манчестер Юнайтед» приняли решение по будущему Каземиро Нулевые Месси и Суарес, скандальные ВАРы «Реала» и взлетающий «Ювентус»
«Реал» - «Альмерия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс Роналду занял седьмое место в рейтинге самых ненавистных людей в футболе 20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге «Барселона» добыла волевую победу над «Унионистасом» Как ФИФА обесценила свою награду лучшему игроку «Барселона» лишь перед финальным свистком вырвала победу в игре с «Бетисом» Парад ошибок, овертайм и состоявшаяся месть: «Атлетико» выиграл в дерби Мадрида и выбил «Реал» из Кубка Испании «Барселона» готова позвать Моуринью Удаление Симеоне и блёклый матч Хвичи: «Интер» дожал «Наполи» в концовке и выиграл Суперкубок Италии
Спортивные новости
«Спартак» уверенно переиграл «Динамо» в матче КХЛ Рублёв в трёх сетах уступил Синнеру в четвертьфинале Australian Open Соболенко разгромила Крейчикову и вышла в полуфинал Australian Open Джокович обыграл Фрица и вышел в полуфинал Australian Open Алькарас разгромил Кецмановича на пути в четвертьфинал Australian Open Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Челси Челси
Мидлсбро Мидлсбро
6
1
1.28 6.00 9.80
Видео
24.01.24 в 23:00
Фулхэм Фулхэм
Ливерпуль Ливерпуль
4.50 3.90 1.75
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Января
00:54 · Англия. Кубок лиги
«Челси» забил 6 голов «Мидлсбро» и вышел в финал Кубка лиги
00:52 · Англия. Кубок лиги
Палмер – второй по результативности в текущем сезоне среди англичан, играющих в АПЛ
00:51 · Англия. Кубок лиги
«Челси» установил новый рекорд полуфиналов Кубка английской лиги
00:17 · Англия. Кубок лиги
Палмер уже забил больше голов за «Челси», чем любой игрок команды за весь прошлый сезон
23 Января
23:27 · Англия. Кубок лиги
Почеттино – о возвращении Чилуэлла в старт: «Бен – один из лучших игроков Англии»
22:30 · Англия. Кубок лиги
«Челси» - «Мидлсбро»: прямая трансляция, составы, онлайн - 6:1
15:11 · Англия. Кубок лиги
​Робертсон вернулся в обойму «Ливерпуля»
11:07 · Англия. Кубок лиги
Почеттино — о предстоящем матче против «Мидлсбро»: Это самая важная игра сезона для «Челси»
01:53 · Англия. Кубок лиги
Почеттино: «В декабре «Челси» был одной из лучших команд Англии»
22 Января
16:32 · Англия. Кубок лиги
​Почеттино надеется на помощь фанатов «Челси»
16:23 · Англия. Премьер-лига
Почеттино рассказал, продаст ли «Челси» Брою
16:17 · Англия. Премьер-лига
«Челси» вновь лишился важного игрока, на этот раз в лазарете оказался защитник
16:12 · Англия. Премьер-лига
Сыграет ли Нкунку в полуфинале Кубка лиги с «Мидлсбро»? Почеттино дал ответ
16:06 · Англия. Премьер-лига
Почеттино рассказал, насколько важно для «Челси» выйти в финал Кубка лиги
17 Января
23:14 · Англия. Кубок лиги
Энцо Фернандес: «Челси» нуждается в трофеях»
Все новости
Рекомендуем