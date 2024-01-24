Палмер – второй по результативности в текущем сезоне среди англичан, играющих в АПЛ

Полузащитник «Челси» Коул Палмер поучаствовал в разгроме «Мидлсбро» в полуфинале Кубка лиги.

«Синие» взяли реванш за поражение в первом поединке, обыграв соперников из Чемпионшипа со счётом 6:1. Один из голов записал на свой счёт Палмер. По информации Opta, Палмер – второй по результативным действиям в текущем сезоне среди английских игроков, выступающих в клубах АПЛ (13 голов и 7 ассистов). Лидером рейтинга остаётся форвард «Астон Виллы» Олли Уоткинс, поучаствовавший в 22 голах.

Коул Палмер проводит свою дебютную кампанию в «Челси». Ранее атакующий хавбек представлял «Манчестер Сити».