«Челси» установил новый рекорд полуфиналов Кубка английской лиги

Лондонский «Челси» сражается с «Мидлсбро» во втором полуфинальном матче Кубка английской лиги, и команда Маурисио Почеттино забила сопернику уже шесть безответных мячей.

Таким образом, она установила новый рекорд для полуфиналов Кубка английской лиги - самой крупной победой ранее на этой стадии турнира была победа «Ливерпуля» над «Кристал Пэлас» в 2001 году со счетом 5:0. Так что «Челси» переплюнул команду Юргена Клоппа. Любопытно, но в следующем туре английского чемпионата им предстоит сразиться между собой - «Ливерпулю» и «Челси».

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