Палмер уже забил больше голов за «Челси», чем любой игрок команды за весь прошлый сезон

Полузащитник «Челси» Коул Палмер продолжает регулярно поражать ворота соперников.

21-летний футболист отличился в матче полуфинала Кубка лиги против «Мидлсбро», установив на табло счёт 4:0. Как отмечает Squawka, за 22 матча в составе «синих» в активе Палмера уже больше забитых мячей, чем у любого игрока команды за весь прошлый сезон. Лучшими бомбардирами лондонцев в прошедшей кампании, напомним, стали Кай Хаверц (47 матчей) и Рахим Стерлинг (38 матчей) – по девять голов во всех турнирах.

Коул Палмер перешёл в «Челси» летом прошлого года из «Манчестер Сити». Стоимость трансфера составила 47 млн евро.