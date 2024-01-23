Почеттино – о возвращении Чилуэлла в старт: «Бен – один из лучших игроков Англии»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино ответил на вопрос о попадании в стартовый состав левого защитника Бена Чилуэлла.

27-летний футболист, недавно залечивший травму, вышел в основе «синих» в матче полуфинала Кубка лиги против «Мидлсбро». Для англичанина это первое появление в старте с сентября.

«Бен – один из лучших игроков Англии, его качества известны всем. Надеюсь, сегодня он сможет показать свои сильные стороны и поможет нам добиться успеха. Он очень опытный футболист, один из наших капитанов. Посмотрим, сможет ли он отыграть все 90 минут, но сам факт его возвращения в старт очень важен», – заявил в предматчевом интервью Почеттино.

Следить за поединком «Челси» – «Мидлбсро» можно на сайте LiveResult, где проходит текстовая трансляция.