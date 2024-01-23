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Англия. Кубок лиги

​Робертсон вернулся в обойму «Ливерпуля»

23 Января 2024 • 15:11 Комментировать
Фулхэм
...
Ливерпуль
1 4.40 X 4.00 2 1.75
24.01 23:00

Хорошие новости для поклонников «Ливерпуля». Защитник Эндрю Робертсон вернулся к полноценным тренировкам, о чём в социальных сетях пишет журналист Дэвид Линч. Он отмечает, что Робертсон войдёт в список игроков, которые отправятся на ближайший матч мерсисайдцев против «Фулхэма».

Стоит сказать, что 29-летний Робертсон в последний раз играл за «Ливерпуль» давно – ещё 8 октября.

Матч между «Фулхэмом» и «Ливерпулем» пройдёт в среду, 24 января. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 23:00 по московскому времени. В первом матче команда Юргена Клоппа отпраздновала победу со счётом 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Эндрю Робертсон

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