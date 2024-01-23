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Почеттино — о предстоящем матче против «Мидлсбро»: Это самая важная игра сезона для «Челси»

23 Января 2024 • 11:07 Комментировать
Челси
...
Мидлсбро
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Через 10 ч. 19 мин.

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/2 финала Кубка английской лиги против «Мидлсбро».

Специалист отметил, что это будет самая важная игра для «синих» в сезоне, ведь на кону выход в финал, и дал понять, что ему нравятся такие вызовы.

«Думаю, игра для нас действительно важная, и я лично очень взволнован. Но мы не можем просто мечтать о трофее и не обращать внимания на «Мидлсбро», - цитирует Почеттино официальный сайт «Челси».

Напомним, что в первом матче победу со счётом 1:0 одержал «Мидлсбро».

Ответный матч состоится сегодня, 23 января. 

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Челси Маурисио Почеттино Мидлсбро ещё теги

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