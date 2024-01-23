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Англия. Кубок лиги

Почеттино: «В декабре «Челси» был одной из лучших команд Англии»

23 Января 2024 • 01:53 Комментировать
Челси
...
Мидлсбро
1 1.25 X 6.60 2 11.00
Через 20 ч. 42 мин.

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино призывает не умалять недавние заслуги команды.

Во вторник «синие» проведут ответный матч полуфинала Кубка лиги против «Мидлсбро». Первая встреча, прошедшая на поле коллектива из Чемпионшипа, завершилось поражением лондонцев с минимальным счётом.

«В декабре мы были одной из лучших команды Англии. Если не считать поражения от «Мидлсбро», наши последние результаты не так уж плохи, и я бы даже сказал, что они хороши.

После неудачи в первой игре с «Мидлсбро» у нас были странные ощущения, но наша команда по-прежнему показывает хорошие результаты, нужно оставаться на высоком уровне и продолжать совершенствоваться», – цитирует PA Sport Почеттино.

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Челси Маурисио Почеттино Мидлсбро ещё теги

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ЧЕЛСИ МИДЛСБРО
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