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Англия. Кубок лиги

​Почеттино надеется на помощь фанатов «Челси»

22 Января 2024 • 16:32 Комментировать
Челси
...
Мидлсбро
1 1.27 X 6.00 2 10.00
23.01 23:00

Наставник «Челси» Маурисио Почеттино высказался перед ответным полуфиналом Кубка английской лиги против «Мидлсбро». Как известно, в первом поединке «пенсионеры» потерпели минимальное поражение.

«Мы хотим провести хороший матч, заручившись поддержкой и энергией наших фанатов. Мы очень разочарованы результатом первой игры. Нам нужно лучше реализовывать свои моменты. Когда противник заставляет вас обороняться, нам нужно быть сильными и занимать хорошую позицию.

Нам нужно уважать соперника. Нас ждёт тяжёлый матч, но у нас есть большие шансы», - сказал Почеттино журналистам.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино

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Сегодня, 22 Января
16:32 · Англия. Кубок лиги
​Почеттино надеется на помощь фанатов «Челси»
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