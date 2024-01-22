​Почеттино надеется на помощь фанатов «Челси»

Наставник «Челси» Маурисио Почеттино высказался перед ответным полуфиналом Кубка английской лиги против «Мидлсбро». Как известно, в первом поединке «пенсионеры» потерпели минимальное поражение.

«Мы хотим провести хороший матч, заручившись поддержкой и энергией наших фанатов. Мы очень разочарованы результатом первой игры. Нам нужно лучше реализовывать свои моменты. Когда противник заставляет вас обороняться, нам нужно быть сильными и занимать хорошую позицию.

Нам нужно уважать соперника. Нас ждёт тяжёлый матч, но у нас есть большие шансы», - сказал Почеттино журналистам.