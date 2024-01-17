Энцо Фернандес: «Челси» нуждается в трофеях»

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес рассказал, насколько для клуба важно добиться успеха в Кубке лиги.

В первом полуфинальном матче команда Маурисио Почеттино уступила «Мидлсбро», представляющему Чемпионшип (0:1). Ответная встреча пройдёт 23 января на «Стэмфорд Бридж».

«Челси» – очень крупный клуб, нуждающийся в победах. Для нас крайне важно дойти до финала Кубка лиги и выиграть турнир», – приводит ESPN слова аргентинского хавбека.

В параллельном полуфинале «Ливерпуль» сыграет против «Фулхэма». Первый поединок завершился домашней победой «красных» со счётом 2:1, а ответная игра состоится 24 января.