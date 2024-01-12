Почеттино сохраняет позитив после поражения от «Мидлсбро»

На неделе «Челси» потерпел поражение в гостях у «Мидлсбро» (0:1) в первом полуфинале Кубка английской лиги. Несмотря на такой результат, главный тренер лондонской команды Маурисио Почеттино сохраняет позитив.

«Кайседо рассказывал мне, что его «Брайтон» тоже проиграл там в прошлом сезоне. Многие команды Премьер-лиги там проигрывают. Но мы всё ещё живы, и мы будет бороться за выход в финал на «Стэмфорд Бридж», - слова Почеттино в социальных сетях приводит журналист Низаар Кинселла.

Ответный матч между «Челси» и «Мидлсбро» пройдёт в Лондоне во вторник, 23 января.