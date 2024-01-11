Дион Даблин: «Ливерпулю» будет нелегко в ответном матче»

Английский «Ливерпуль» смог выиграть первый полуфинальный матч Кубка английской лиги, однако бывший английский нападающий Дин Даблин считает, что в ответном матче подопечным Юргена Клоппа будет еще сложнее, нежели в прошедшей игре. Напомним, что победа «Ливерпуля» получилась волевой - после первого тайма команда проигрывала.

- В ответном матче «Фулхэм» предложит совсем другой футбол. Они будут настроены на атакующий футбол, на владение мячом и «Ливерпулю» придется защищаться больше. В этой паре еще ничего не решено, но я все же поставлю на «Ливерпуль», - цитирует слова Даблина BBC Sport.