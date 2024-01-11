​Гакпо: «Проявили свой менталитет»

Английский «Ливерпуль» обыграл в первом полуфинальном матче Кубка Карабао «Фулхэм», причем победа получилась волевой. Победный гол записал на свой счет нидерландский нападающий Коди Гакпо, который воспользовался отличной передачей Кертиса Джонса. Он прокомментировал итоги прошедшего матча.

- Кертис забил очень важный гол и вернул нас в игру, после чего мы смогли создать и другие шансы, забив и второй мяч. Это наш, командный менталитет, и мы снова показали его. В нем наша сила. Я люблю играть в этой команде. Но впереди ответный матч, нельзя сбавлять обороты, - цитирует слова Гакпо BBC Sport.