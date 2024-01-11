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Англия. Кубок лиги

Кёртис Джонс: «Сделали свою работу»

11 Января 2024 • 04:31 Комментировать

Английский «Ливерпуль» обыграл в первом полуфинальном матче Кубка Карабао «Фулхэм», причем победа получилась волевой, так как после первого тайма команда Юргена Клоппа проигрывала. Игроком матча был признан автор гола и голевой передачи - Кертис Джонс. Он прокомментировал итоги матча.

- Приятный матч, с моей точки зрения, хотя и со сложным первым таймом. Мы доминировали, но не могли забить. Во втором тайме прорвало, мы забили два хороших гола. Так что в целом игру я назвал бы хорошей. Но впереди еще второй матч, еще ничего не решено, - цитирует слова Джонса BBC Sport.

Теперь командам предстоит ответный матч.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Кёртис Джонс
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