Кёртис Джонс: «Сделали свою работу»

Английский «Ливерпуль» обыграл в первом полуфинальном матче Кубка Карабао «Фулхэм», причем победа получилась волевой, так как после первого тайма команда Юргена Клоппа проигрывала. Игроком матча был признан автор гола и голевой передачи - Кертис Джонс. Он прокомментировал итоги матча.

- Приятный матч, с моей точки зрения, хотя и со сложным первым таймом. Мы доминировали, но не могли забить. Во втором тайме прорвало, мы забили два хороших гола. Так что в целом игру я назвал бы хорошей. Но впереди еще второй матч, еще ничего не решено, - цитирует слова Джонса BBC Sport.

Теперь командам предстоит ответный матч.