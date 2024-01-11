Клопп: «Это было очень, очень непросто»

Английский «Ливерпуль» обыграл в первом полуфинальном матче Кубка Карабао «Фулхэм», причем победа получилась волевой, ибо после первой половины игры подопечные Юргена Клоппа проигрывали. Немецкий специалист не скрывает, что его команде пришлось сложно, особенно в первой половине встречи:

- Это было очень непросто. В первом тайме мы сами себе создали проблемы. Они очень хорошо защищались и не позволяли подходить к своим воротам. В целом, это был не лучший наш матч, но надо понимать, что мы тоже люди. Второй тайм показал настоящий «Ливерпуль», - цитирует слова Клоппа BBC Sport.