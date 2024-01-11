​Марку Силва: «Очень разочарованы»

Наставник «Фулхэма» Марку Силва прокомментировал итоги первого полуфинального матча Кубка английской лиги, в котором его команда повела в счете против «Ливерпуля», но пропустила два мяча в середине второго тайма. Естественно, португальский специалист расстроен:

- Это тяжело принять, конечно, я разочарован. Первый тайм был очень хорош, мы контролировали ситуацию, не позволяли сопернику создавать пространство. Понимали, что сильная задняя линия создает проблемы сопернику. Надеялся, что забьем второй гол, но игрокам не хватил куража и смелости, - цитирует слова Силвы BBC Sport.