​«Ливерпуль» добил «Фулхэм» во втором тайме

Волевую победу одержал «Ливерпуль» в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги, команда Юргена Клоппа пропустила первой, но во втором тайме забила дважды за три минуты.
Сперва это удалось Кертису Джонсу, который получил мяч от Жоты, а затем он выступил уже в качестве ассистента для Гакпо, которому оставалось только замкнуть удачный пас от партнера по команде.
Теперь командам предстоит выяснить отношения еще раз в ответном матче.
Протокол игры
|19'Виллиан Боргес (0:1)
|(1:1) Джонс Кёртис68'
|(2:1) Гакпо Коди71'
Келлехер Каомхин•Брэдли Конор•Конате Ибраима•Ван Дейк Виргил• 24'Гомес Джо•Гравенберх Райан56' (Нуньес Дарвин (56') •Макаллистер Алексис•Джонс Кёртис•Эллиотт Харви56' (Гакпо Коди (56') •Жота Диогу•Диас Луис
Лено Бернд•Кастань Тимоти•Адарабиойо Олуватосин•Диоп Исса•Робинсон Энтони•Рид Харрисон83' (Лукич Саша (83') • 88'Пальинья Жоау•Рид Бобби•Перейра Андреас73' (Уилсон Гарри (73') • 90'Виллиан Боргес73' (Кэрни Том (73') •Хименес Рауль
10 января. Стадион "Энфилд".
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