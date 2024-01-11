​«Ливерпуль» добил «Фулхэм» во втором тайме

Волевую победу одержал «Ливерпуль» в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги, команда Юргена Клоппа пропустила первой, но во втором тайме забила дважды за три минуты.

Сперва это удалось Кертису Джонсу, который получил мяч от Жоты, а затем он выступил уже в качестве ассистента для Гакпо, которому оставалось только замкнуть удачный пас от партнера по команде.

Теперь командам предстоит выяснить отношения еще раз в ответном матче.