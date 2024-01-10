Салах уехал: «Ливерпуль» озвучил состав на игру против «Фулхэма»

В среду «Ливерпуль» будет принимать «Фулхэм» в полуфинале Кубка английской лиги. Наставник мерсисайдской команды Юрген Клопп принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Келлехер, Гомес, ван Дейк, Конате, Диас, Макаллистер, Джонс, Эллиотт, Жота, Гравенберх, Брэдли.

Звёздный нападающий Мохамед Салах в заявку «Ливерпуля» не попал – египтянин готовится к Кубку Африки со своей сборной.

Матч «Ливерпуль» - «Фулхэм» стартует в 23:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле стадиона «Энфилд» во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что полуфиналы Кубка лиги состоят из двух матчей. Ответный поединок «Фулхэм» и «Ливерпуль» проведут в Лондоне через две недели.