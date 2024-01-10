Стала известна цель «Ливерпуля» в Кубке лиги

Тренер Пепейн Лейндерс, который является помощником наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа, рассказал о цели команды в нынешнем розыгрыше Кубка английской лиги.

«Мы мечтаем сыграть на «Уэмбли». Хотим выйти в финал турнира, но сначала нужно обыграть «Фулхэм». Это сильная команда, которая очень хорошо умеет делать простые вещи. Главный тренер «Фулхэма» проделывает большую работу, поэтому нам нужно быть готовыми ко всему», - передает слова специалиста пресс-служба мерсисайдского клуба.

Первый поединок ½ финала Кубка лиги состоится на стадионе «Энфилд» сегодня, 10 января.