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Англия. Кубок лиги

Стала известна цель «Ливерпуля» в Кубке лиги

10 Января 2024 • 12:05 Комментировать

Тренер Пепейн Лейндерс, который является помощником наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа, рассказал о цели команды в нынешнем розыгрыше Кубка английской лиги.

«Мы мечтаем сыграть на «Уэмбли». Хотим выйти в финал турнира, но сначала нужно обыграть «Фулхэм». Это сильная команда, которая очень хорошо умеет делать простые вещи. Главный тренер «Фулхэма» проделывает большую работу, поэтому нам нужно быть готовыми ко всему», - передает слова специалиста пресс-служба мерсисайдского клуба.

Первый поединок ½ финала Кубка лиги состоится на стадионе «Энфилд» сегодня, 10 января.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Пепейн Лейндерс
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