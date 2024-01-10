Каррик – о победе над «Челси»: «Иногда нам везло, но я горжусь командой»

Главный тренер «Мидлсбро» Майкл Каррик высказался о победе над «Челси» в матче Кубка лиги (1:0).

Коллектив из Чемпионшипа добился триумфа в первом полуфинальном поединке благодаря голу Хэйдена Хакни на 37-й минуте. Ответная игра состоится 23 января на «Стэмфорд Бридж».

«То, как игроки держались вместе, – это нечто особенное, я ими горжусь. Было приятно за этим наблюдать.

Думаю, мы здорово управляли пространством. «Челси» создавал моменты, и иногда удача была на нашей стороне. От нас требовалось всего понемногу.

Я знаю, как это важно для наших болельщиков. Очень приятно видеть столько счастливых людей. Нужно наслаждаться этим вечером, но впереди ответная игра. Мы будем готовы», – поведал в интервью Sky Sports Каррик.