Почеттино прокомментировал поражение «Челси» от «Мидлсбро»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино оценил игру своей команды в проигранном матче полуфинала Кубка лиги.

Представляющий Чемпионшип «Мидлсбро» взял верх благодаря голу Хэйдена Хакни, забитому на 37-й минуте. Ответная полуфинальная встреча состоится на поле «Челси» 23 января.

«Мы допустили несколько ошибок в первом тайме, дали сопернику шансы забить. После гола «Мидлсбро» играл на контратаках с очень низким блоком. Мы упустили много моментов, но таков футбол. Разочаровывающий результат, однако впереди второй матч.

Мы явно были лучше, создали больше моментов, но не забили – такое происходит не впервые в нынешнем сезоне. Многие матчи не были выиграны только из-за нехватки хладнокровия», – заявил в интервью Sky Sports Почеттино.