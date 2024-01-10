Только две команды АПЛ проиграли больше матчей с начала прошлого сезона, чем «Челси»

Лондонский «Челси» потерпел очередное поражение, уступив «Мидлсбро» в матче Кубка лиги.

Представитель Чемпионшипа взял верх с минимальным счётом в родных стенах, создав задел перед ответным полуфиналом.

Для «Челси» это уже 31-е поражение во всех турнирах с начала прошлого сезона – один из худших показателей среди всех команд Премьер-лиги, докладывает BBC. Только «Борнмут» и «Ноттингем Форест» проигрывали за обозначенный период ещё чаще – по 32 раза. Кроме того, именно «синие» лидируют по выездным поражениям на той же дистанции – 21.

Ответный полуфинальный матч Кубка лиги между «Челси» и «Мидлсбро» состоится 23 января.