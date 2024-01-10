«Челси» удивил никакой реализацией и поражением от «Мидлсбро»

Во вторник «Мидлсбро» и «Челси» провели первый полуфинальный матч Кубка лиги. В первом тайме команды начали с затяжной разведки, и на протяжении трети поединка остроты не было, затем в контратаке Коул Палмер подобрался к штрафной и покатил рядом со штангой. Соперник ответил прорывом Исайи Джонса с прострелом к линии вратарской, а Хэйден Хакни в касание переправил мяч в сетку - 1:0. Энцо Фернандес проверил голкипера, тот с трудом, но отбил мяч, а Палмер его добавлял - но выше. Нони Мадуэке зацепился за мяч и бил в дальний угол - досадный промах. Несмотря на доминирование на поле и перевес по всем параметрам, лондонцы уступили в главном, счет - 0:1. Всё решится в ответном поединке.