«Челси» удивил никакой реализацией и поражением от «Мидлсбро»

Во вторник «Мидлсбро» и «Челси» провели первый полуфинальный матч Кубка лиги. В первом тайме команды начали с затяжной разведки, и на протяжении трети поединка остроты не было, затем в контратаке Коул Палмер подобрался к штрафной и покатил рядом со штангой. Соперник ответил прорывом Исайи Джонса с прострелом к линии вратарской, а Хэйден Хакни в касание переправил мяч в сетку - 1:0. Энцо Фернандес проверил голкипера, тот с трудом, но отбил мяч, а Палмер его добавлял - но выше. Нони Мадуэке зацепился за мяч и бил в дальний угол - досадный промах. Несмотря на доминирование на поле и перевес по всем параметрам, лондонцы уступили в главном, счет - 0:1. Всё решится в ответном поединке.
Протокол игры
|(1:0) Хакни Хэйден37'
Гловер Том•Ван Ден Берг Рав•Фрай Даэл•Энгель Лукас•Джонс Исайя• 90'Бангура Алекс20' (Кларк Мэтт (20') •Барласер Даниел•Хаусон Джонатан•Крукс Мэтт•Хакни Хэйден•Латте Лат Эммануэль5' (Кобурн Джош (5')
Петрович Джордже•Гюсто Мало90' (Гилкрист Алфи (90') •Силва Тьяго•Дисаси Аксель•Колвилл Леви• 30'Кайседо Мойсес•Фернандес Энцо63' (Броя Армандо (63') •Мадуэке Нони63' (Мудрик Михаил (63') •Галлахер Конор•Стерлинг Рахим•Палмер Коул
09 января. Стадион "Риверсайд" (Мидлсбро).
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