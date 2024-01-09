«Челси» объявил состав на игру полуфинала Кубка лиги, Стерлинг и Палмер – в основе

Во вторник поздним вечером лондонский «Челси» сыграет на выезде против «Мидлсбро» в первом полуфинале Кубка лиги. За час до игры на «Риверсайде» «синие» объявили свой стартовый состав на этот матч. Он выглядит следующим образом:

Петрович, Гюсто, Дисаси, Силва, Колвилл, Кайседо, Галлахер, Фернандес, Мадуэке, Стерлинг, Палмер.

Напомним, что в параллельной паре друг с другом будут играть «Ливерпуль» и лондонский «Фулхэм».

Текстовую трансляцию этой игры, как всегда, проведёт наш портал. Стартовый свисток прозвучит в 23:00, время московское. Ответная игра состоится через две недели, 23 января.