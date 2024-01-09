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«Челси» объявил состав на игру полуфинала Кубка лиги, Стерлинг и Палмер – в основе

09 Января 2024 • 22:19 Комментировать
Мидлсбро
...
Челси
1 6.30 X 4.40 2 1.55
Через 0 ч. 6 мин.

Во вторник поздним вечером лондонский «Челси» сыграет на выезде против «Мидлсбро» в первом полуфинале Кубка лиги. За час до игры на «Риверсайде» «синие» объявили свой стартовый состав на этот матч. Он выглядит следующим образом:

Петрович, Гюсто, Дисаси, Силва, Колвилл, Кайседо, Галлахер, Фернандес, Мадуэке, Стерлинг, Палмер.

Напомним, что в параллельной паре друг с другом будут играть «Ливерпуль» и лондонский «Фулхэм».

Текстовую трансляцию этой игры, как всегда, проведёт наш портал. Стартовый свисток прозвучит в 23:00, время московское. Ответная игра состоится через две недели, 23 января.

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Евро-Футбол.Ру,
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МИДЛСБРО ЧЕЛСИ
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22:19 · Англия. Кубок лиги
«Челси» объявил состав на игру полуфинала Кубка лиги, Стерлинг и Палмер – в основе
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