Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Кубок лиги

Почеттино – о полуфинале Кубка Лиги: «Важно получить удовольствие, а не думать о финале»

09 Января 2024 • 04:23 Комментировать
Мидлсбро
...
Челси
1 6.30 X 4.40 2 1.55
Через 18 ч. 26 мин.

Рулевой «Челси» Маурисио Почеттино поделился мыслями о предстоящем полуфинальном матче Кубка лиги против «Мидлсбро».

Встреча состоится во вторник на поле представителя Чемпионшипа. Ответная игра запланирована на 23 января.

«Самое главное – получать удовольствие от игры в полуфинале, а не думать о необходимости выйти в финал. Вы не можете хорошо играть в футбол, если чувствуете давление, если ваш разум не чист. Нужно воспринимать полуфинал как прекрасную возможность насладиться игрой, показать себя. Мысли о финале будут лишь ограничивать нас», – высказался аргентинский наставник в преддверии встречи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино Мидлсбро ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 09 Января
02:19
Мидлсбро - Челси: где смотреть прямую трансляцию онлайн
08 Января
21:42
Ставка и прогноз на матч Мидлсбро — Челси Кубка лиги — 9 января 2024
17:25
«Мидлсбро» - «Челси»: прогноз и ставки БК Pinnacle
16:22
​Почеттино высказался о состоянии Нкунку
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МИДЛСБРО ЧЕЛСИ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Ливерпуль» установил рекорд АПЛ Алексей Миранчук назло Гасперини становится ключевой фигурой в «Аталанте» ​«Аль-Наср» показал, каков Роналду в раздевалке «Ливерпуль» выбрал звезду на замену Салаху ​Эксперты назвали самого дорогого футболиста в мире, Мбаппе – на 27 месте ​Мальдини назвал лучших нападающих, которых ему приходилось сдерживать Бензема может перейти в европейский клуб Топ-5 ожидаемых трансферов зимы Каземиро больше не сыграет за «Манчестер Юнайтед» Мбаппе сильно обидел «Реал», «Манчестер Юнайтед» поставил ультиматум тренеру, а «ПСЖ» могут лишить очков – в главных слухах недели
«Интер» в самой концовке дожал аутсайдера «Лас-Пальмас» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Барселона» пропустила два гола от «Барбастро», но всё же прошла дальше Даже хет-трик Мораты не остановил «Жирону», смявшую «Атлетико» в драматичном матче с семью голами ​Умер легендарный Беккенбауэр Роналду был лучше в 2023 году, а Месси кинули «золотую кость» «Салернитана» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Автогол решил исход топ-матча: «Ливерпуль» победил в Лондоне и выбил «Арсенал» из Кубка Англии «Ювентус» на 90-й минуте вырвал победу над худшей командой Серии А Проект «Саудовская Аравия» сворачивается: топ-клубы лиги остались без кормушки
«Амур» дома всухую разгромил «Сибирь» «Авангард» в овертайме вырвал победу у «Адмирала» Вице-президент федерации тенниса России: Каждый решает сам, что ему делать в новогодние праздники Рублёв выиграл турнир в Гонконге Селиваненко высказался в преддверии финала Рублёва с Руусувуори: «Андрей уже по идее втянулся в турнирный ритм» Московское «Динамо» разгромило «Куньлунь» Рублёв в волевом стиле вышел в финал турнира в Гонконге Балахнин – об Олимпиаде: «Как мы будем играть, когда немецкие танки едут на наших ребят» Тищенко – о боксёрском поединке Нганну – Джошуа: «Каждый из них имеет возможность закончить бой досрочно» Голы трёх российских игроков помогли «Каролине» обыграть «Вашингтон»
Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
09.01.24 в 23:00
Мидлсбро Мидлсбро
Челси Челси
0.00 0.00 0.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Января
04:23 · Англия. Кубок лиги
Почеттино – о полуфинале Кубка Лиги: «Важно получить удовольствие, а не думать о финале»
08 Января
16:22 · Англия. Кубок лиги
​Почеттино высказался о состоянии Нкунку
15:53 · Англия. Кубок лиги
​Полуфиналы Кубка английской лиги пройдут без ВАР – известна причина 1
21 Декабря
09:07 · Англия. Кубок лиги
​Гакпо: «У нас отличные игроки»
08:47 · Англия. Кубок лиги
​Мойес: «Мы столкнулись с топ-командой»
00:54 · Англия. Кубок лиги
«Ливерпуль» забил 5 мячей в ворота «Вест Хэма»
20 Декабря
22:30 · Англия. Кубок лиги
«Ливерпуль» - «Вест Хэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:1
22:08 · Англия. Кубок лиги
​Салах в запасе: «Ливерпуль» озвучил состав на матч Кубка лиги против «Вест Хэма»
20:19 · Англия. Кубок лиги
​Клопп хвалит Мойеса
11:00 · Англия. Кубок лиги
Галлахер: «После гола Мудрика были уверены, что победим в серии пенальти»
10:34 · Англия. Кубок лиги
Мудрик поддержал Триппьера
10:25 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Со временем мы собираемся создать хорошую команду и находиться там, где должен быть «Челси»
09:44 · Англия. Кубок лиги
Мудрик прокомментировал победу «Челси» над «Ньюкаслом»
04:28 · Англия. Кубок лиги
Хау: «Кайседо должны были удалить»
02:24 · Англия. Кубок лиги
Почеттино рассказал, почему Энцо Фернандес попросил замену на 32-й минуте
Все новости
Рекомендуем