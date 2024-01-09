Почеттино – о полуфинале Кубка Лиги: «Важно получить удовольствие, а не думать о финале»

Рулевой «Челси» Маурисио Почеттино поделился мыслями о предстоящем полуфинальном матче Кубка лиги против «Мидлсбро».

Встреча состоится во вторник на поле представителя Чемпионшипа. Ответная игра запланирована на 23 января.

«Самое главное – получать удовольствие от игры в полуфинале, а не думать о необходимости выйти в финал. Вы не можете хорошо играть в футбол, если чувствуете давление, если ваш разум не чист. Нужно воспринимать полуфинал как прекрасную возможность насладиться игрой, показать себя. Мысли о финале будут лишь ограничивать нас», – высказался аргентинский наставник в преддверии встречи.