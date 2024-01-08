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Англия. Кубок лиги

​Почеттино высказался о состоянии Нкунку

08 Января 2024 • 16:22 Комментировать
Мидлсбро
...
Челси
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09.01 23:00

Нападающий «Челси» Кристофер Нкунку снова угодил в лазарет. На днях он пропустил матч Кубка Англии против «Престон Норт Энд». Главный тренер лондонской команды Маурисио Почеттино высказался о состоянии француза.

«Завтра он не сыграет. Мы должны быть осторожны. Надеюсь, он не пропустит долгий период времени. Он не тренируется, он восстанавливается. Проблема небольшая. Это не связано с прошлой травмой, это другая проблема – небольшая проблема с бедром», - слова Почеттино в социальных сетях приводит журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что из-за травмы Кристофер Нкунку только в декабре смог дебютировать за «Челси».

Во вторник, 9 января, «Челси» сыграет против «Мидлсбро» в полуфинале Кубка лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино Кристофер Нкунку ещё теги

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