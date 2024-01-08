​Полуфиналы Кубка английской лиги пройдут без ВАР – известна причина

Во вторник и среду пройдут первые полуфиналы Кубка английской лиги, а ответные – через две недели. Первый билет в финал турнира разыграют «Мидлсбро» и «Челси», а второй – «Ливерпуль» и «Фулхэм». На «Риверсайде», где своих соперников принимает «Мидлсбро», не функционирует система ВАР. Чтобы обеспечить равные условия для всех участников полуфиналов, Футбольная лига решила не использовать ВАР на всех четырёх полуфинальных поединках. Об этом на своих страницах рассказывает The Telegraph.

Действующим обладателем Кубка английской лиги является «Манчестер Юнайтед». В финале прошлого сезона команда Эрика тен Хага обыграла «Ньюкасл».