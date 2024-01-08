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Англия. Кубок лиги

​Полуфиналы Кубка английской лиги пройдут без ВАР – известна причина

08 Января 2024 • 15:53 Комментировать (1)
Мидлсбро
...
Челси
1 5.70 X 4.20 2 1.57
09.01 23:00

Во вторник и среду пройдут первые полуфиналы Кубка английской лиги, а ответные – через две недели. Первый билет в финал турнира разыграют «Мидлсбро» и «Челси», а второй – «Ливерпуль» и «Фулхэм». На «Риверсайде», где своих соперников принимает «Мидлсбро», не функционирует система ВАР. Чтобы обеспечить равные условия для всех участников полуфиналов, Футбольная лига решила не использовать ВАР на всех четырёх полуфинальных поединках. Об этом на своих страницах рассказывает The Telegraph.

Действующим обладателем Кубка английской лиги является «Манчестер Юнайтед». В финале прошлого сезона команда Эрика тен Хага обыграла «Ньюкасл».

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МИДЛСБРО ЧЕЛСИ
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Комментарии (1) Все комментарии
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Prince of Wales
08 Января 2024 в 16:08
Странный критерий справедливости у британских футбольных чиновников. Ну нет на Риверсайде системы ВАР и ладно. Сыграйте один матч без нее. Если в других матчах из-за такого странного решения кто-то пострадает - это будет справедливо?
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