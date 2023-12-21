​Гакпо: «У нас отличные игроки»

Английский «Ливерпуль» переиграл в матче Кубка английской лиги «Вест Хэм», подопечные Юргена Клоппа забили сопернику пять мячей. Автором одного из них стал нидерландский нападающий Коди Гакпо, после игры он прокомментировал свой успех и выступление команды.

- Важная игра, мы сделали все, что было в наших силах. Результат налицо. У нас отличные игроки, надо лишь сохранять концентрацию и придерживаться плана, а также друг друга. И все будет получаться, - цитирует слова Гакпо Sky Sports.

Теперь «Ливерпуль» сыграет в полуфинале Кубка английской лиги. В последний раз команда побеждала в этом турнире в 2022 году.