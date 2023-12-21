​Мойес: «Мы столкнулись с топ-командой»

Лондонский «Вест Хэм» покинул Кубок английской лиги, проиграв в четвертьфинале «Ливерпулю» со счетом 1:5. Шотландский наставник «молотобойцев» Дэвид Мойес прокомментировал итоги игры, он посетовал на то, что соперник значительно превзошел его команду.

- Это разочаровывающий результат, несмотря на поддержку наших болельщиков тут, на «Энфилде». Но мы столкнулись с топовой командой, которая превосходила нас. Они играли быстрее нас с самой первой минуты, у нас не было возможности даже перевести дух, - посетовал после игры наставник команды, слова которого цитирует BBC Sport.