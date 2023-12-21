«Ливерпуль» забил 5 мячей в ворота «Вест Хэма»

«Ливерпуль» стал последним полуфиналистом Кубка лиги после убедительной победы над «Вест Хэмом», который за 90 минут смог лишь дважды пробить по воротам. Джарелл Куанса здорово сыграл в отборе мяча, а Доминик Собослаи тут же метров с 25 зарядил в цель - 1:0. Коди Гакпо головой пробил в противоход голкиперу и немного не попал в пустой угол. На левом фланге Кёртис Джонс обыгрался с Дарвином Нуньесом и с острого угла послал мяч между ног вратарю. Гакпо все же отличился, продвинулся к штрафной и метров с 17 был точен - 3:0. Джаррод Боуэн получил мяч по левому краю поля, обыграл защитника и обводящим ударом попал в дальний угол. Похожий ответ Нуньеса, и вратарь перевел мяч в штангу. Тут же Трент Александр-Арнольд отобрал мяч и бросил в отрыв Мохамеда Салаха, а тот реализовал выход один на один - 4:1. Еще момент, Кёртис Джонс продрался к воротам и плотно метко пробил - пятый гол.

«Ливерпуль» уверенно прошел «молотобойцев» со счетом 5:1.Протокол игры