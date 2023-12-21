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Англия. Кубок лиги

«Ливерпуль» забил 5 мячей в ворота «Вест Хэма»

21 Декабря 2023 • 00:54 Комментировать
Ливерпуль
5:1
Вест Хэм
окончен

«Ливерпуль» стал последним полуфиналистом Кубка лиги после убедительной победы над «Вест Хэмом», который за 90 минут смог лишь дважды пробить по воротам. Джарелл Куанса здорово сыграл в отборе мяча, а Доминик Собослаи тут же метров с 25 зарядил в цель - 1:0. Коди Гакпо головой пробил в противоход голкиперу и немного не попал в пустой угол. На левом фланге Кёртис Джонс обыгрался с Дарвином Нуньесом и с острого угла послал мяч между ног вратарю. Гакпо все же отличился, продвинулся к штрафной и метров  с 17 был точен - 3:0. Джаррод Боуэн получил мяч по левому краю поля, обыграл защитника и обводящим ударом попал в дальний угол. Похожий ответ Нуньеса, и вратарь перевел мяч в штангу. Тут же Трент Александр-Арнольд отобрал мяч и бросил в отрыв Мохамеда Салаха, а тот реализовал выход один на один - 4:1. Еще момент, Кёртис Джонс продрался к воротам и плотно метко пробил - пятый гол.

«Ливерпуль» уверенно прошел «молотобойцев» со счетом 5:1.Протокол игры

 
Ливерпуль5:1Вест Хэм
(1:0) Собослаи Доминик28'  
(2:0) Джонс Кёртис56'  
(3:0) Гакпо Коди71'  
  77'Боуэн Джаррод (3:1)
(4:1) Салах Мохамед82'  
(5:1) Джонс Кёртис84'  
Келлехер КаомхинГомес ДжоКуанса ДжареллВан Дейк Виргил 60' (Конате Ибраима ( 60') Цимикас Костас 69' (Брэдли Конор ( 69') Собослаи Доминик 60' (Александер-Арнольд Трент ( 60') Эндо Ватару 60' (Салах Мохамед ( 60') Джонс КёртисЭллиотт ХарвиГакпо Коди 78' (Диас Луис ( 78') Нуньес Дарвин  90'
Запасные: Гордон КайдКларк БоббиМакКоннелл ДжеймсАдриан Сан-Мигель
Ареола АльфонсЦоуфал Владимир 72' (Керер Тило ( 72') Мавропанос КонстантиносОгбонна АнджелоДжонсон БенСоучек ТомашАльварес Эдсон  52' 81' (Ингс Дэнни ( 81') Кудус Мохаммед 72' (Уорд-Праус Джеймс ( 72') Форнальс ПаблоБенрахма Саид 57' (Пакета Лукас ( 57') Боуэн Джаррод
Запасные: Эмерсон ПалмиериЗума КуртФабьянски ЛукашДивин МубамаКрессуэлл Аарон
20 декабря. Стадион "Энфилд".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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