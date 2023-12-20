​Салах в запасе: «Ливерпуль» озвучил состав на матч Кубка лиги против «Вест Хэма»

В среду вечером «Ливерпуль» проведёт матч Кубка английской лиги против «Вест Хэма». Наставник мерсисайдской команды Юрген Клопп решил включить в стартовый состав команды таких футболистов:

Келлехер, Гомес, ван Дейк, Куанса, Цимикас, Эндо, Джонс, Собослаи, Эллиотт, Гакпо, Нуньес.

Нападающий Мохамед Салах начнёт игру в запасе.

Матч Кубка лиги между «Ливерпулем» и «Вест Хэмом» стартует в 23:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что в Премьер-лиге «Ливерпуль» сейчас занимает второе место.