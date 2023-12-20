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Англия. Кубок лиги

​Салах в запасе: «Ливерпуль» озвучил состав на матч Кубка лиги против «Вест Хэма»

20 Декабря 2023 • 22:08 Комментировать
Ливерпуль
1:0
Вест Хэм
1 1.57 X 4.60 2 5.50
1-й тайм

В среду вечером «Ливерпуль» проведёт матч Кубка английской лиги против «Вест Хэма». Наставник мерсисайдской команды Юрген Клопп решил включить в стартовый состав команды таких футболистов:

Келлехер, Гомес, ван Дейк, Куанса, Цимикас, Эндо, Джонс, Собослаи, Эллиотт, Гакпо, Нуньес.

Нападающий Мохамед Салах начнёт игру в запасе.

Матч Кубка лиги между «Ливерпулем» и «Вест Хэмом» стартует в 23:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что в Премьер-лиге «Ливерпуль» сейчас занимает второе место.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль

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ЛИВЕРПУЛЬ ВЕСТ ХЭМ
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