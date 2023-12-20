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Англия. Кубок лиги

​Клопп хвалит Мойеса

20 Декабря 2023 • 20:19 Комментировать
Ливерпуль
...
Вест Хэм
1 1.57 X 4.60 2 5.50
Через 0 ч. 58 мин.

В среду вечером «Ливерпуль» проведёт матч против «Вест Хэма» в рамках Кубка лиги. Главный тренер мерсисайдской команды Юрген Клопп похвалил своего оппонента в лице Дэвида Мойеса.

«Я не знаю, почему так получается, но иногда мне кажется, что работу Мойеса не всегда оценивают по достоинству. Я, конечно, считаю иначе. Всякий раз, когда мы встречаемся с его командами, я знаю, что нас ждёт настоящее испытание», - сказал Клопп, чьи слова приводятся на сайте «Ливерпуля».

Матч между «Ливерпулем» и «Вест Хэмом» стартует в 23:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Вест Хэм Дэвид Мойес Юрген Клопп ещё теги

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ЛИВЕРПУЛЬ ВЕСТ ХЭМ
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20.12.23 в 23:00
Ливерпуль Ливерпуль
Вест Хэм Вест Хэм
1.43 4.70 6.40
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