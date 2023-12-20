​Клопп хвалит Мойеса

В среду вечером «Ливерпуль» проведёт матч против «Вест Хэма» в рамках Кубка лиги. Главный тренер мерсисайдской команды Юрген Клопп похвалил своего оппонента в лице Дэвида Мойеса.

«Я не знаю, почему так получается, но иногда мне кажется, что работу Мойеса не всегда оценивают по достоинству. Я, конечно, считаю иначе. Всякий раз, когда мы встречаемся с его командами, я знаю, что нас ждёт настоящее испытание», - сказал Клопп, чьи слова приводятся на сайте «Ливерпуля».

Матч между «Ливерпулем» и «Вест Хэмом» стартует в 23:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.