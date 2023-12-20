Галлахер: «После гола Мудрика были уверены, что победим в серии пенальти»

Хавбек лондонского «Челси» Конор Галлахер высказался относительно победы над «Ньюкаслом» в поединке ¼ финала Кубка английской лиги против «Ньюкасла» (1:1, 4:2 по пенальти).

«Я очень доволен. Команда показала отличное выступление. Мы усердно трудились и смогли отыграться. После гола Мудрика были уверены, что одержим победу в серии пенальти. Думаю, эта победа вполне заслуженная», - передает слова полузащитника пресс-служба «пенсионеров».

Напомним, что игровое время поединка завершилось вничью со счетом 1:1. В серии пенальти подопечные Маурисио Почеттино оказались точнее – 4:2.