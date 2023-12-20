Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Кубок лиги

Галлахер: «После гола Мудрика были уверены, что победим в серии пенальти»

20 Декабря 2023 • 11:00 Комментировать

Хавбек лондонского «Челси» Конор Галлахер высказался относительно победы над «Ньюкаслом» в поединке ¼ финала Кубка английской лиги против «Ньюкасла» (1:1, 4:2 по пенальти).

«Я очень доволен. Команда показала отличное выступление. Мы усердно трудились и смогли отыграться. После гола Мудрика были уверены, что одержим победу в серии пенальти. Думаю, эта победа вполне заслуженная», - передает слова полузащитника пресс-служба «пенсионеров».

Напомним, что игровое время поединка завершилось вничью со счетом 1:1. В серии пенальти подопечные Маурисио Почеттино оказались точнее – 4:2.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Челси Конор Галлахер ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
20.12.23 в 23:00
Ливерпуль Ливерпуль
Вест Хэм Вест Хэм
1.43 4.70 6.40
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 20 Декабря
11:00 · Англия. Кубок лиги
Галлахер: «После гола Мудрика были уверены, что победим в серии пенальти»
10:34 · Англия. Кубок лиги
Мудрик поддержал Триппьера
10:25 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Со временем мы собираемся создать хорошую команду и находиться там, где должен быть «Челси»
09:44 · Англия. Кубок лиги
Мудрик прокомментировал победу «Челси» над «Ньюкаслом»
04:28 · Англия. Кубок лиги
Хау: «Кайседо должны были удалить»
02:24 · Англия. Кубок лиги
Почеттино рассказал, почему Энцо Фернандес попросил замену на 32-й минуте
01:58 · Англия. Кубок лиги
Почеттино – о победе над «Ньюкаслом»: «Я попросил игроков верить до конца»
01:40 · Англия. Кубок лиги
Вратарь «Челси» Петрович – о серии пенальти: «Я просто сделал свою работу»
01:09 · Англия. Кубок лиги
Гол Мудрика на 90-й минуте спас «Челси» от вылета из Кубка лиги 1
00:53 · Англия. Кубок лиги
«Эвертон» в серии пенальти прошёл «Фулхэм» 1
00:43 · Англия. Кубок лиги
Нкунку дебютировал за «Челси» спустя год после подписания контракта с клубом
00:13 · Англия. Кубок лиги
Фернандес и Бадьяшиль плохо чувствовали себя перед матчем с «Ньюкаслом», но вышли в старте
19 Декабря
23:45 · Англия. Кубок лиги
Энцо Фернандес получил травму в матче «Челси» – «Ньюкасл»
22:57 · Англия. Кубок лиги
Почеттино: «Ньюкасл» – команда уровня Лиги чемпионов, будет очень трудно»
22:30 · Англия. Кубок лиги
«Челси» - «Ньюкасл»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
Все новости
Рекомендуем