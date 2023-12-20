Мудрик поддержал Триппьера

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик посредством социальных сетей обратился к защитнику «Ньюкасла» Кирану Триппьеру. Игрок «сорок» совершил ошибку в концовке матче Кубка лиги, после которой Мудрик сравнял счет.

«Киран, оставайся сильным. Дерьмо иногда случается, но я считаю тебя отличным футболистом, несмотря ни на что», - гласит сообщение Мудрика в социальных сетях.

Встреча завершилась вничью со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались «пенсионеры».

Следующий матч «Челси» проведет на выезде против «Вулверхэмптона» в воскресенье, 24 декабря.