Мудрик прокомментировал победу «Челси» над «Ньюкаслом»

Полузащитник лондонского «Челси» Михаил Мудрик пообщался с журналистами после победы над «Ньюкаслом» в поединке ¼ финала Кубка английской лиги. Игровое время завершилось вничью со счетом 1:1, а в серии пенальти «пенсионеры» были точнее – 4:2.

«Это очень значимый результат для нас. Когда вы верите друг в друга, то все становится возможным. Перед матчем наш наставник сказал, что мы постараемся выиграть этот турнир. Наши планы не изменились. Ждем с нетерпением следующего матча и будем побеждать», - передает слова украинца BBC.

Напомним, что в прошедшем поединке Мудрик отметился голом в компенсированное время.