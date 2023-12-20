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Англия. Кубок лиги

Хау: «Кайседо должны были удалить»

20 Декабря 2023 • 04:28 Комментировать
Челси
1:1
Ньюкасл

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал поражение своей команды в матче Кубка лиги против «Челси».

«Сороки» были близки к выходу в полуфинал, но не удержали победный счёт, пропустив на 92-й минуте (1:1). В серии послематчевых пенальти команда Хау уступила со счётом 2:4.

«Это очень больно. Похожие ощущения были после матча с «ПСЖ». Ребята отдали столько сил, мы так долго вели в счёте.

Возможно, во втором тайме мы были не так хороши технически. До перерыва мы забили гол, были опасны в атаке. Во втором тайме команда потеряла остроту впереди, но отлично защищалась.

Стоило ли удалить Мойсеса Кайседо в начале матча? Я придерживаюсь того же мнения, что и многие другие, – это красная карточка», – приводит BBC слова рулевого «Ньюкасла».

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