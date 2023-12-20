Почеттино рассказал, почему Энцо Фернандес попросил замену на 32-й минуте

Рулевой «Челси» Маурисио Почеттино объяснил замену Энцо Фернандеса.

Аргентинский полузащитник покинул поле на 32-й минуте матча Кубка лиги против «Ньюкасла» – не из-за травмы, как предполагалось изначально, а из-за плохого самочувствия. Встреча завершилась победой «синих» в серии послематчевых пенальти (4:2) после ничьей в основное время (1:1).

«Ему стало плохо. Он неважно себя почувствовал ещё перед началом матча, а потом, когда он начал играть, стало понятно, что всё идёт не так. Он попросил замену из-за плохого самочувствия», – поведал в интервью Sky Sports главный тренер «Челси».