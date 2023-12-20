Почеттино – о победе над «Ньюкаслом»: «Я попросил игроков верить до конца»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино поделился впечатлениями после выхода в полуфинал Кубка лиги.

«Синие» одолели «Ньюкасл» в матче 1/4 финала, оказавшись точнее в серии послематчевых пенальти (4:2). Основное время завершилось со счётом 1:1, причём лондонцы ушли от поражения лишь на 92-й минуте – спасительным голом отметился Михаил Мудрик.

«Хорошая игра. Было неприятно пропустить такой гол – мы допустили ошибку. Я попросил игроков верить до конца. Иногда в футболе нужна удача, и сегодня она явилась к нам. Хочу поблагодарить игроков, они проявили себя фантастически. Мы очень рады выходу в полуфинал. Наши болельщики это заслужили, как и сам клуб», – цитирует BBC Почеттино.