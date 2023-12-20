Вратарь «Челси» Петрович – о серии пенальти: «Я просто сделал свою работу»

Голкипер «Челси» Джордже Петрович дал интервью после победы в четвертьфинальном матче Кубка лиги против «Ньюкасла».

Лондонцы ушли от поражения в основное время, сравняв счёт на 92-й минуте. В серии пенальти команда Маурисио Почеттино оказалась точнее (4:2) – в активе Петровича один отражённый одиннадцатиметровый.

«Очень непростая игра. Мы пропустили глупый гол, но продолжали верить в себя, и в итоге нам хватило терпения. Хочу поздравить команду, мы все это заслужили.

В серии пенальти я не чувствовал давления, ведь забивать нужно бьющим, а я могу стать героем. Я просто сделал свою работу», – заявил в послематчевом интервью Sky Sports сербский кипер.