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Англия. Кубок лиги

Гол Мудрика на 90-й минуте спас «Челси» от вылета из Кубка лиги

20 Декабря 2023 • 01:09 Комментировать
Челси
1:1
Ньюкасл
окончен после пенальти

В четвертьфинале Кубка лиги «Челси» принимал «Ньюкасл» и чудом ушел от поражения, имея громадное преимущество, а вот соперник лишь раз пробил по воротам и едва не победил.

Конор Галлахер в дебюте направил мяч в перекладину. В ответ Каллум Уилсон обокрал соперника, убежал один на один с голкипером и обыграл его - 0:1. Рахим Стерлинг подобрал мяч и наверняка наносил удар - попадание в оппонента на ленточке. Армандо Броя убежал к воротам гостей и послал мяч в сетку, но из офсайда. Второй тайм получился невыразительным в плане моментов, но на 90-й минуте вышедший на замену Михаил Мудрик сравнял счет, наказав Кирана Триппьера за отвратительный прием мяча у своих ворот. Удар с острого угла, и мяч юркнул под ногой вратаря в сетку - 1:1, серия пенальти.

Послематчевые удары лучше били футболисты «Челси», 4:2. Триппьер и здесь сплоховал.

Протокол игры  
Челси

1:1

(пен. 4:2)

Ньюкасл
90' Мудрик Михаил (1:1) 16'Уилсон Каллум (0:1)
Петрович ДжорджеДисаси Аксель 78' (Матсен Ян ( 78') Силва ТьягоБадьяшиль БенуаКолвилл Леви 46' (Гюсто Мало ( 46') Галлахер КонорКайседо Мойсес  2'Палмер КоулФернандес Энцо 32' (Броя Армандо ( 32') Стерлинг Рахим  72' 78' (Мудрик Михаил ( 78') Джексон Николас 69' (Нкунку Кристофер ( 69')
Запасные: Бергстрём ЛукасМатос АлексБеттинелли МаркусГилкрист Алфи
Дубравка МартинКрафт Эмиль 46' (Триппьер Киран ( 46') Ласcеллс ДжамалБотман Свен 46' (Бёрн Дэн ( 46') Ливраменто ВалентиноЛонгстафф ШонГимараэс БруноМайли ЛьюисАльмирон МигельУилсон Каллум  87'Гордон Энтони 52' (Ритчи Мэтт ( 52')
Запасные: Мерфи АлексКариус ЛорисХолл ЛьюисДамметт ПолГиллеспи Марк
19 декабря. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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