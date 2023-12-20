Гол Мудрика на 90-й минуте спас «Челси» от вылета из Кубка лиги

В четвертьфинале Кубка лиги «Челси» принимал «Ньюкасл» и чудом ушел от поражения, имея громадное преимущество, а вот соперник лишь раз пробил по воротам и едва не победил.

Конор Галлахер в дебюте направил мяч в перекладину. В ответ Каллум Уилсон обокрал соперника, убежал один на один с голкипером и обыграл его - 0:1. Рахим Стерлинг подобрал мяч и наверняка наносил удар - попадание в оппонента на ленточке. Армандо Броя убежал к воротам гостей и послал мяч в сетку, но из офсайда. Второй тайм получился невыразительным в плане моментов, но на 90-й минуте вышедший на замену Михаил Мудрик сравнял счет, наказав Кирана Триппьера за отвратительный прием мяча у своих ворот. Удар с острого угла, и мяч юркнул под ногой вратаря в сетку - 1:1, серия пенальти.

Послематчевые удары лучше били футболисты «Челси», 4:2. Триппьер и здесь сплоховал.