«Эвертон» в серии пенальти прошёл «Фулхэм»

«Эвертон» с «Фулхэмом» боролись за выход в полуфинал Кубка лиги. Никто не хотел уступать, и матч в итоге получился боевым и закрытым. Гости были ближе к успеху после автогола Майкла Кина на 41-й минуте, но в конце второго тайма Бету Гомеш спас ливерпульцев - 1:1. Серия пенальти принесла победу хозяевам поля - 4:3.