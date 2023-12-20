«Эвертон» в серии пенальти прошёл «Фулхэм»

«Эвертон» с «Фулхэмом» боролись за выход в полуфинал Кубка лиги. Никто не хотел уступать, и матч в итоге получился боевым и закрытым. Гости были ближе к успеху после автогола Майкла Кина на 41-й минуте, но в конце второго тайма Бету Гомеш спас ливерпульцев - 1:1. Серия пенальти принесла победу хозяевам поля - 4:3.
Протокол игры
|41'Кин Майкл (0:1)
|(1:1) Гомеш Бету82'
Пикфорд Джордан•Брэнтуэйт Джерред•Кин Майкл• 39'Тарковски Джеймс•Паттерсон Нэйтан• 50'Макнил Дуайт•Харрисон Джек72' (Данджума Арно (72') •Гуэйе Идрисса•Онана Амаду•Гарнер Джеймс•Калверт-Льюин Доминик61' (Гомеш Бету (61')
Лено Бернд•Тете Кенни• 64'Адарабиойо Олуватосин•Угелумба Кэлвин•Робинсон Энтони•Пальинья Жоау•Рид Харрисон77' (Перейра Андреас (77') •Уилсон Гарри77' (Рид Бобби (77') •Айуоби Алекс87' (Винисиус Карлос (87') •Виллиан Боргес62' (Кэрни Том (62') •Родриго Мунис87' (Диоп Исса (87')
Запасные: Родак Марек•Балло-Туре Фоде•Кастань Тимоти•Лукич Саша
19 декабря. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).
Бан пользователя