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Англия. Кубок лиги

«Эвертон» в серии пенальти прошёл «Фулхэм»

20 Декабря 2023 • 00:53 Комментировать (1)
Эвертон
1:1
Фулхэм
окончен после пенальти

«Эвертон» с «Фулхэмом» боролись за выход в полуфинал Кубка лиги. Никто не хотел уступать, и матч в итоге получился боевым и закрытым. Гости были ближе к успеху после автогола Майкла Кина на 41-й минуте, но в конце второго тайма Бету Гомеш спас ливерпульцев - 1:1. Серия пенальти принесла победу хозяевам поля - 4:3.

Протокол игры  
Эвертон

1:1

(пен. 4:3)

Фулхэм
  41'Кин Майкл (0:1)
(1:1) Гомеш Бету82'  
Пикфорд ДжорданБрэнтуэйт ДжерредКин Майкл  39'Тарковски ДжеймсПаттерсон Нэйтан  50'Макнил ДуайтХаррисон Джек 72' (Данджума Арно ( 72') Гуэйе ИдриссаОнана АмадуГарнер ДжеймсКалверт-Льюин Доминик 61' (Гомеш Бету ( 61')
Запасные: Чермити ЮссефЛонерган ЭндиГодфри БенВиржиния ЖоауДоббин ЛьюисХант МаккензиМеткалф Дженсон
Лено БерндТете Кенни  64'Адарабиойо ОлуватосинУгелумба КэлвинРобинсон ЭнтониПальинья ЖоауРид Харрисон 77' (Перейра Андреас ( 77') Уилсон Гарри 77' (Рид Бобби ( 77') Айуоби Алекс 87' (Винисиус Карлос ( 87') Виллиан Боргес 62' (Кэрни Том ( 62') Родриго Мунис 87' (Диоп Исса ( 87')
Запасные: Родак МарекБалло-Туре ФодеКастань ТимотиЛукич Саша
19 декабря. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Эвертон

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Актуальная ставка и прогноз на матч Эвертон – Фулхэм Кубка лиги – 19 декабря 2023
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Комментарии (1)
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orient
20 Декабря 2023 в 01:23
В матче, который смотрел я, победу в серии одержал Фулхэм (7:6); теперь вот сомневаюсь, не приснилось ли мне все это ...
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Окончен
Порт Вейл Порт Вейл
Мидлсбро Мидлсбро
0
3
2.85 3.40 2.34
Видео
Окончен после пенальти
Эвертон Эвертон
Фулхэм Фулхэм
1
1
2.60 3.25 2.60
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Окончен после пенальти
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