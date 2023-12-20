Нкунку дебютировал за «Челси» спустя год после подписания контракта с клубом

Нападающий «Челси» Кристофер Нкунку дождался своего дебюта в новой команде.

Французский футболист пополнил ряды «синих» ещё перед началом текущего сезона, но не мог играть из-за травмы, полученной в одной из предсезонных встреч. Форвард дебютировал за лондонцев в сегодняшнем поединке Кубка лиги против «Ньюкасла», выйдя на замену вместо Николаса Джексона на 69-й минуте.

Примечательно, что Кристофер Нкунку подписал контракт с «Челси» уже очень давно – ровно за год до официального дебюта в команде.

Напомним, что француз ранее выступал за «РБ Лейпциг». Трансфер обошёлся лондонскому гранду в 60 млн евро.