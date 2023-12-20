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Англия. Кубок лиги

Фернандес и Бадьяшиль плохо чувствовали себя перед матчем с «Ньюкаслом», но вышли в старте

20 Декабря 2023 • 00:13 Комментировать
Челси
1:1
Ньюкасл
окончен после пенальти

Полузащитник Энцо Фернандес и защитник Бенуа Бадьяшиль появились на поле не в лучшем состоянии.

Оба футболиста почувствовали себя плохо перед началом четвертьфинальной встречи Кубка лиги против «Ньюкасла», докладывает журналист Нэйтан Гиссинг, однако оба вышли в стартовом составе, как и было запланировано. Впрочем, аргентинский хавбек долго играть не смог – уже на 32-й минуте Маурисио Почеттино был вынужден его заменить.

На сайте LiveResult.ru проходит текстовая трансляция поединка «Челси» – «Ньюкасл». На текущий момент «сороки» ведут в счёте благодаря голу Каллума Уилсона, забитому на 16-й минуте.

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Евро-Футбол.Ру,
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