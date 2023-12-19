Энцо Фернандес получил травму в матче «Челси» – «Ньюкасл»

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес покинул поле из-за травмы.

Аргентинский футболист вышел в стартовом составе «синих», но уже на 32-й минуте был вынужденно заменён – вместо него появился форвард Армандо Броя. Как отмечает известный журналист Низаар Кинселла, после замены Фернандес сразу отправился в подтрибунное помещение, что может указывать на наличие серьёзного повреждения.

«Ньюкасл» открыл счёт в матче ещё на 16-й минуте усилиями Каллума Уилсона. Следить за дальнейшими событиями встречи можно в формате текстовой онлайн-трансляции, которая представлена на сайте LiveResult.