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Англия. Кубок лиги

Почеттино: «Ньюкасл» – команда уровня Лиги чемпионов, будет очень трудно»

19 Декабря 2023 • 22:57 Комментировать

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино побеседовал с журналистами перед началом матча Кубка лиги против «Ньюкасла».

Четвертьфинальная встреча стартует в 23:00 по московскому времени.

«Для нас важно выиграть трофей, но победу нужно заслужить хорошей игрой. Сегодня нам противостоит команда уровня Лиги чемпионов, поэтому будет очень и очень трудно. 

Этот сезон полон подъёмов и спадов, и сейчас наша цель – пройти в полуфинал. Впереди 90 минут интереснейшего матча. Я настроен позитивно», – сказал в предматчевом интервью Sky Sports Почеттино. 

Следить за ходом матча «Челси» – «Ньюкасл» можно на сайте LiveResult, где пройдёт текстовая трансляция.

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