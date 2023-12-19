Почеттино: «Ньюкасл» – команда уровня Лиги чемпионов, будет очень трудно»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино побеседовал с журналистами перед началом матча Кубка лиги против «Ньюкасла».

Четвертьфинальная встреча стартует в 23:00 по московскому времени.

«Для нас важно выиграть трофей, но победу нужно заслужить хорошей игрой. Сегодня нам противостоит команда уровня Лиги чемпионов, поэтому будет очень и очень трудно.

Этот сезон полон подъёмов и спадов, и сейчас наша цель – пройти в полуфинал. Впереди 90 минут интереснейшего матча. Я настроен позитивно», – сказал в предматчевом интервью Sky Sports Почеттино.

Следить за ходом матча «Челси» – «Ньюкасл» можно на сайте LiveResult, где пройдёт текстовая трансляция.