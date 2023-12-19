Почеттино: «Я не знаю, почему Кубок лиги называют «Кубком Микки Мауса»

Рулевой «Челси» Маурисио Почеттино вновь ответил на вопрос о важности Кубка лиги.

Аргентинец неоднократно заявлял, что для его команды важно добиться успеха в турнире. Во вторник «синие» разыграют путёвку в полуфинал с «Ньюкаслом».

«Я не знаю, почему кто-то называет это соревнование «Кубком Микки Мауса». Мы точно не разделяем такой подход. Я более десяти лет наблюдаю, как команды празднуют, когда выигрывают Кубок лиги. Это остаётся одной из наших целей», – цитирует Mail Sport Почеттино.

Встреча «Челси» – «Ньюкасл» стартует в 23:00 по московскому времени. На пути к четвертьфиналу лондонцы одолели «Уимблдон», «Брайтон» и «Блэкберн».